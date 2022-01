Benedetta Rossi, fan in ansia per lei: c’è di mezzo la salute

Benedetta Rossi e Marco Gentili si sono concessi una vacanza sulla neve, ma qualcosa non è andato come previsto: sale la preoccupazione per l’amatissima food blogger

Parallelamente ai nomi più noti del panorama culinario – tra cui Benedetta Parodi e Antonella Clerici -, negli ultimi anni è stata proprio una cuoca marchigiana a decimare la spietata concorrenza del settore. Stiamo parlando di Benedetta Rossi, la food blogger originaria di Porto San Giorgio che ha fatto dei social lo strumento tramite cui condividere con il pubblico i segreti delle proprie ricette.

La Rossi ha convinto i suoi fan – oltre 4 milioni su Instagram – grazie al suo modo di fare spontaneo e privo di artifici. Assieme al marito Marco Gentili, Benedetta ha creato un vero e proprio impero sui social. Di recente, tuttavia, i suoi followers si sono preoccupati alla luce di un avvenimento sconvolgente, che ha visto protagonista la coppia. Le parole della food blogger, di fatto, non hanno contribuito a rasserenare il suo pubblico.

Benedetta Rossi, in vacanza sulla neve accade l’inaspettato: fan in ansia per lei

Oberata di lavoro e di progetti da portare avanti, Benedetta Rossi, in questo Natale 2021, ha finalmente deciso di prendersi una pausa. La cuoca più amata d’Italia, assieme al marito Marco Gentili e all’inseparabile cane Cloud, è partita alla volta della Val Pusteria, per godersi alcuni giorni di relax immersa nella neve di alta montagna.

Una mini vacanza che le ha permesso di scattare molte foto, con cui i followers sono rimasti costantemente aggiornati. Eppure, proprio a causa di una delle recenti compilation della marchigiana, la preoccupazione dei suoi seguaci è salita a dismisura. La Rossi, pur di scattare delle fotografie in mezzo alla neve, avrebbe infatti messo a rischio la propria salute.

“Mi sono beccata un gran bel raffreddore per fare i peggiori selfie sulla neve della storia“: questa la didascalia che accompagna la compilation, in cui Benedetta, Marco e Cloud sembrano al settimo cielo. I fan, allarmati dalla frase, si sono immediatamente precipitati a commentare il post: “Sono malanni di stagione“, “Riprenditi in fretta“.

I consensi della food blogger marchigiana sono in costante crescita. La Rossi, forte dell’autenticità che la contraddistingue, è ormai uno dei punti di riferimento nel settore della cucina casalinga.