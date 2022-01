Bianca Atzei ha fatto sognare i fan con un look di Capodanno incredibile. Le sue curve sono da infarto.

Inizio dell’anno con il botto per il popolo del web grazie a Bianca Atzei. La cantante ha infatti regalato ai fan una visione sbalorditiva sfoggiando un look mozzafiato in occasione di Capodanno. La 34enne di Milano è seguitissima sui social, in particolare su Instagram dove conta ben 851 mila follower: il suo feed è un tripudio di foto incredibili in cui è ritratta sempre incantevole.

Fisico mozzafiato, occhioni azzurro verdi, lineamenti angelici, il suo volto è diventato conosciuto nel panorama musicale vedendola incidere brani di successo e prendere parte al “Festival di Sanremo”. All’anagrafe Veronica, il suo timbro e il suo carisma hanno conquistato anno dopo anno il grande pubblico.

Bianca Atzei irresistibile: il look per Capodanno fa sognare

Per vedere l’ultimo scatti di Bianca, vai su Successivo