Carlo Conti saluta il nuovo anno nel peggiore dei modi: per amore costretto alla scelta più dolorosa

Il conduttore ha pubblicato un post Instagram dove rivela la sua frustrazione, per lei però è disposto a tutto.

Per l’amato conduttore non è solo un periodo nero e intenso nella vita lavorativa ma anche in quella privata. Dall’8 gennaio infatti Carlo Conti condurrà alle 21.25 su Rai 1 la nuova stagione di “Tale e Quale Show”, intitolata “Tali e Quali”, dovendo sfidare su Canale 5 l’amica e collega Maria De Filippi con “C’è posta per te”.

Sarà una lotta dunque a chi otterrà maggiori ascolti e gradimento da parte del pubblico a casa, una pesante sfida per lui che dovrà dare il massimo per poterla spuntare. Non l’ha certo spuntata però in questi primi giorni del nuovo anno con la moglie, Francesca Vaccaro, con cui, vedendo le foto postate sui social, non se la sta passando proprio bene…

Carlo Conti per lei fa tutto, anche sacrificare la sua passione più grande

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

L’amore che lo unisce alla moglie è sempre più forte, tanto che solo due anni dopo le nozze, nel 2014, nasce Matteo, il loro primogenito di cui Carlo è estremamente orgoglioso.

POTERBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Un Posto al Sole”, lacrime amare a Palazzo Palladini: l’addio più struggente

Con Francesca ed il figlio il conduttore ha deciso di trascorrere in relax queste feste prima di iniziare la nuova avventura televisiva. La scelta della location però è stata fatta dalla moglie e come possiamo leggere nella didascalia che accompagna l’ultimo post Instagram non ha soddisfatto proprio le sue aspettative iniziali.

POTERBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sangiovanni, chi sono la mamma e il papà? Curiosità su famiglia e genitori: nell’ultima FOTO come Peter Pan

“Buon anno!!!!!!! Serenità e salute!!! con l’augurio nel 2022 di tornare a sorriderci e abbracciarci quando ci incontriamo per strada!!! PS. dimensione della casetta direttamente proporzionale al mio amore per la montagna!! Scherzo 😂😂😂”.

“Ti capisco, viva il mare 😂😂😂😂” scrive una fan tra i commenti cogliendo la palla al balzo per rispondere alla provocazione del conduttore che ancora una volta ha suscitato l’ammirazione della sua community social.

Qualcun altro invece gli ha dato un suggerimento interessante: “Carlo, auguroni a te e alla family❤️, per amore si ama anche la montagna❤️” e chi invece lo prende in giro ironizzando sulla sua abbronzatura: “😍 Carlo ti vedo pallido come mai?????😮😂”.