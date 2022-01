Le ultime parole di Charlene di Monaco sono state rese pubbliche all’alba di questo 2022. L’angoscioso messaggio scuote e preoccupa i sudditi.

Il messaggio più recente della principessa Charlene di Monaco è stato reso di pubblico dominio in queste ultime ore. Il doloroso appello, condiviso con i suoi sudditi ed ammiratori in tutto il globo, si è presto rivelato come l’ennesimo tragico appunto da sottoscrivere al termine di un 2021 già colmo di ingenti preoccupazioni per la famiglia reale.

Sfortunatamente, a seguire le numerose preoccupazioni riguardanti il suo precario stato di salute, quanto il consecutivo allontanamento dal Principato e sino al necessario trasferimento in territorio Svizzero per affidarsi ai trattamenti di una clinica privata, si è aggiunta al triste storico un’ulteriore funerea notizia.

Charlene di Monaco nuovo doloroso appello: la FOTO del suo addio passa alla storia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

Se le relative ipotesi di gestione familiare indette dal Principe Alberto II, soprattutto a riguardo dei loro bambini, Gabriella e Jacques, avevano fatto temere ad una netta spaccatura nelle dinamiche affettive attuali tra la sempre più distante Charlene, e gli altri membri del Principato. Ora, tornata in sé ma pur sempre in diretta dalla Svizzera, un’ultima immagine da lei condivisa sul suo profilo, visibile su mondovisione, ha immediatamente colmato di tristezza il cuore del suo seguito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Ho smesso di…”, Gianni Sperti, paura per l’opinionista di “Uomini e Donne”

Come recita in didascalia, Charlene desidera rivolgere il suo più amorevole pensiero ad un caro amico scomparso lo scorso 26 dicembre all’eta di novant’anni. Si tratta del noto arcivescovo, da sempre dimostratosi a favore della pacifica resistenza contro il razzismo in territorio sudafricano e per questo conosciuto in tutto il mondo, Desmond Tutu.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Over the Top” Anna Falchi in lingerie di schiena è una creatura maestosa, lo spettacolo di inizio anno in FOTO

“Mio caro amico, avvertirò la tua mancanza“. Recita non senza commozione tra le righe Charlene, pubblicando una coppia di scatti in cui lei e l’attivista anglicano si trovano uno al fianco dell’altra ad un passato evento di pubblica risonanza. Infine, il messaggio della principessa si concluderà sottolineando le benevole intenzioni del sacerdote, fortemente stimato nel corso della sua esistenza anche dai rappresentanti della corona inglese. “So che sei dalla parte dei nostri padri“, affermerà perciò Charlene.

“Avrò sempre dei bei ricordi di noi. E le tue risate rimarranno per sempre nel mio cuore. Riposa in Pace“.