Checco Zalone, il modo in cui ha conosciuto la moglie è assurdo. Rimarrete senza fiato

Il pubblico italiano lo ha consacrato a buon diritto come il miglior comico della sua generazione. D’altronde, con Checco Zalone, sono sempre stati i fatti a parlare. L’attore, lanciato da “Zelig”, ha prodotto ed interpretato cinque film che sono risultati essere campioni di incassi ai botteghini: dal primo della serie “Cado dalle nubi” (2009), fino al recente “Tolo Tolo” (2020).

Se i successi di Zalone sono ormai di dominio pubblico, la sua vita personale è invece avvolta dal mistero. Checco, fidanzato da molti anni con Mariangela Eboli, ha avuto da lei le due figlie Gaia e Greta. In pochi, tuttavia, sono a conoscenza del luogo in cui la coppia ebbe il primo incontro: rimarrete senza parole di fronte alla verità.

Checco Zalone e Mariangela Eboli formano una delle coppie più affiatate del panorama dello spettacolo. Il segreto di questa longeva unione potrebbe risiedere proprio nell’estrema riservatezza che i due hanno sempre cercato di portare avanti. Checco e Mariangela, genitori di due bambine, non hanno mai ostentato il loro amore di fronte ai riflettori, nonostante non ne siano mancate le occasioni. La Eboli, infatti, ha anche partecipato ad alcune pellicole dirette dal compagno, seppur in ruoli minori.

I followers di Checco si sono spesso chiesti come il comico avesse conosciuto la madre delle figlie. Convinti che vi fosse una storia esaltante dietro a quel primo incontro, gli utenti, di fatto, sono rimasti delusi. Zalone, contro ogni aspettativa, ha incontrato la sua attuale compagna in un pub pugliese, luogo di lavoro di Mariangela. All’epoca, quest’ultima si occupava infatti di dirigere il karaoke. Una passione, quella per la musica, che ha fin da subito unito la straordinaria coppia, insieme da oltre dieci anni.

L’unione, consolidatasi grazie all’arrivo delle due figlie, non è ancora sfociata in un matrimonio. Indubbiamente, l’amore che lega Mariangela e Checco non necessita di alcun atto ufficiale che ne testimoni la solidità.