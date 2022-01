L’iniziale performance 2022 di Roshelle è davanti allo specchio. Col suo ultimo nude l’artista scopre una parte di lei finora rimasta in ombra. Che hit!

Un’anima forgiata in rosa, al ritmo R&B e senza freni. Una personalità estremamente carismatica. E soprattutto un carattere ed una vena artista che non desiderano essere designati. L’importante è essere umana, per Rochelle. E lasciare che tale umanità possa trasparire, senza forzature ma con estrema naturalezza, attraverso la piena e libera espressione di se stessa e della sua musica.

La seguitissima rapper e cantante ventiseienne, Rossella Discolo, conosciuta dal vasto pubblico sotto lo pseudonimo di Roshelle, ha firmato il suo esordio nel 2016, affacciandosi nel mondo della spettacolo con maggiore risonanza, grazie alla sua propositiva partecipazione alla decima edizione del talent show di “X Factor“. Da quel momento i suoi ascoltatori non hanno più mollato la presa, iniziando a conoscere il suo amore per la musica, che eredita con devozione sin dalla sua infanzia, ed il suo visionario talento.

“Dea” Roshelle si spoglia e svela la parte più nascosta di sé: “è questa la hit del 2022”

PER VEDERE “LA PARTE PIU’ NASCOSTA” DI ROSHELLE, VAI SU SUCCESSIVO.