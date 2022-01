Stefania Orlando ha stuzzicato le fantasie dei fan mostrandosi con una mise irresistibile. La scollatura lascia di stucco.

Fine settimana bollente per il popolo del web grazie a Stefania Orlando. La showgirl ha donato ai fan un panorama sbalorditivo mostrandosi indosso un vestitino da urlo.

55 anni, di Roma, il tempo sembra per lei essersi fermato: il suo fisico è sempre perfetto come il suo fascino magnetico. Nota per la partecipazione a format di successo, tra cui la scorsa edizione del “Grande Fratello Vip”, ha raggiunto anche un grande seguito sui social.

In particolare su Instagram dove conta ben 644 mila follower rapiti dai suoi scatti quotidiani irresistibili: l’ultimo apparso sulla sua gallery ne è stata la dimostrazione catalizzando l’attenzione del pubblico, scatenatosi tra cuori e complimenti.

Stefania Orlando, scollatura rovente: fan in estasi

