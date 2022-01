La talentuosissima attrice italiana Elenoire Casalegno ha postato di nuovo: questa volta si tratta di un foto fuori stagione.

La bellissima ex modella italiana ha dato il meglio di sé nel suo ultimo IG post: si tratta di una foto in bikini, che ha lasciato senza fiato tutti i suoi followers.

Nella didascalia si legge: “Nulla da scrivere”.

Tantissimi utenti hanno rispostato a questa descrizione… Ecco alcuni esempi: “Non c’è nulla da aggiungere… meravigliosa Elenoire”; “Non importa se non scrivi, basta ammirarti per quanto sei gnoxxa”; “Nulla da commentare” oppure “Neanche io, non aggiungo altro!”.

Nell’immagine la Casalegno indossa un bikini azzurro, composto la una parte superiore a forma di triangolo ed un micro slippino, che copre solo il minimo indispensabile: anche a gennaio, la strepitosa quarantacinquenne ha fatto schizzare la temperatura alle stelle!

Ecco, dunque, il post che tutti state aspettando… Preparatevi alla foto da infarto!

Elenoire Casalegno, tutta la sua bellezza in una FOTO: un fisico che sfugge al tempo… ventenni rifatevi gli occhi!

