Eleonora Daniele ha condiviso un post da brividi sui social: la sua bellezza non passa inosservata, così come il suo proposito svelato in didascalia.

Eleonora Daniele è una giornalista e conduttrice amatissima dagli italiani. Il suo successo è testimoniato dai numeri che possiede sui social network: su Instagram è seguita da 176mila utenti. La nativa di Padova ha iniziato la sua carriera in televisione prendendo parte alla seconda edizione del ‘Grande Fratello’. Dopo alcune esperienze da attrice, ha conseguito una laurea in Scienze della Comunicazione nel 2013.

Negli ultimi anni, la Daniele ha condotto diverse rubriche e diversi programmi interessanti della Rai. Eleonora, quest’oggi, ha fatto impazzire il suo pubblico condividendo una foto bellissima sul suo profilo. Come se non bastasse, la conduttrice ha anche svelato il suo proposito per il nuovo anno.

Eleonora Daniele bellissima e seducente: svelato il suo proposito per il 2022

Eleonora ha condiviso uno scatto bellissimo sul suo profilo di Instagram: la 45enne mostra tutta la sua bellezza con un primo piano da urlo. Il suo sorriso è raggiante mentre i suoi occhi sono di una bellezza inaudita. L’outfit scelto per questa festa è molto particolare: i pantaloni sono tutti luccicanti mentre la parte di sopra è dotata di alcune trasparenze da capogiro. La giornalista ha scritto il suo buon proposito per il 2022 in didascalia.

“Che il nuovo anno che arriva ci faccia vedere il mondo con gli occhi di un bambino, pieno di sogni e di desideri , con un po’ di sana incoscienza. Auguri a tutti voi, buon 2022“, si legge in didascalia. I seguaci stanno commentando con enfasi ed entusiasmo, complimentandosi con lei e rilasciando messaggi di auguri di ogni tipo.