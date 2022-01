Federica Pellegrini ha deciso di farsi un bagno di fine anno al mare indossando un costume troppo sexy: fisico spettacolare in mostra.

Il 2021 è terminato ed è il momento dei saluti anche per Federica Pellegrini. La nuotatrice saluta l’anno che ha rappresentato il suo ultimo da professionista: come ormai ben sappiamo, la nativa di Mirano ha deciso di dire addio al nuoto ponendo il punto alla sua carriera.

Il post che ha condiviso su Instagram ha sorpreso tutti per due motivi: il primo è legato al bagno che ha deciso di fare al mare in pieno inverno. Il secondo, invece, riguarda il costume che ha indossato per l’occasione.

Federica Pellegrini, bagno di fine anno: costume troppo sexy, che forme!

Federica Pellegrini, in occasione dell’ultimo giorno dell’anno, ha deciso di andare in spiaggia per godersi un bagno al mare. “31/12/21 … il bagno ci sta…(e i miei urletti insopportabili)“, ha scritto in didascalia. Il post che ha pubblicato online contiene due contenuti: una foto stratosferica e un video divino.

Nell’immagine la nuotatrice mette in mostra il suo lato A prorompente: lo stacco di coscia è un qualcosa che fa mancare il fiato a tutti i suoi followers. Il suo fisico scolpito è un’opera d’arte. Nel video, invece, la classe 1988 decide di girarsi mettendo in mostra il suo didietro da paura e le sue gambe fenomenali. A fare il bagnetto non è sola: ci sono infatti anche i suoi splendidi cagnolini. “Che bel fisico”, ha scritto un ammiratore estasiato dalle immagini.

Per Federica il 2022 sarà un anno importante: secondo i principali rumors di Gossip, la nativa di Mirano dovrebbe sposarsi con il suo amato Matteo Giunta. In realtà, la data non è assolutamente fissata: nel corso di un’intervista è stato svelato che c’è in programma un altro matrimonio importante in famiglia.