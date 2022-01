Il futuro è tra le mani di Federica Pellegrini, mai così divina per l’inizio di questo 2022: le pose davanti allo specchio: “sono spettacolari!”

L’ex nuotatrice e campionessa in stile libero, Federica Pellegrini, ha ormai le idee chiare sul suo futuro. La seguitissima “Divina” del sogno tutto italiano ha difatti già dichiarato, in una recente intervista a fine 2021, di essere disposta, qualora accadesse, a delegare i suoi progetti ad un sogno dai contorni sempre più materni.

Felicemente legata sul fronte sentimentale da ormai immemore tempo all’ex allentante di nuoto, Matteo Giunta, per l’amata giudice classe 1988 di “Italia’s Got Talent” ed infallibile volto de “Le Iene” dallo scorso ottobre, potrebbe essere questo il momento giusto per entrambi di sorvolare a nozze. Ma, ancor prima di approfondire tale sogno d’amore, la bellezza di Federica pare abbia nuovamente trionfato. Il tutto grazie ad alcuni scatti “da sogno“, apparsi in rete a sole poche ore dalla vigilia di questa neonata ed assai speranzosa annualità.

“Urca che gambe!” Federica Pellegrini inaugura il 2022: le pose davanti allo specchio sono le migliori

PER VEDERE FEDERICA PELLEGRINI “DAVANTI LO SPECCHIO”, VAI SU SUCCESSIVO.