Giorgia Palmas ha fatto sognare il popolo del web scoprendo il suo fisico pazzesco. La visione è gioia per gli occhi.

Festeggiamenti bollenti per Giorgia Palmas. La showgirl, tra le più amate in Italia, ha brindato al nuovo anno in una location inaspettata facendo sognare i fan.

La 39enne di Cagliari, diventata nota per la partecipazione come velina a “Striscia la Notizia”, è volata alla volta di Dubai per godersi le vacanze natalizie al caldo al fianco della sua splendida famiglia.

Sposata con l’ex nuotatore Filippo Magagni è mamma di due splendidi figli, Susanna e Renzo. Nonostante le gravidanze, il suo fisico è pazzesco come dimostrano gli ultimi scatti apparsi sulla seguitissima pagina Instagram.

Giorgia Palmas festeggiamenti in costume: spettacolo imperdibile

