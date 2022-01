Giulia Stabile ha deciso di fare un augurio speciale per la fine di questo 2021: per l’occasione, ha pubblicato un video che ha emozionato particolarmente i suoi fans

Giulia Stabile è una delle ballerine più amate del momento. Il suo esordio è avvenuto lo scorso anno, quando a malapena diciotto anni, è entrata a far parte della scuola più ambita d’Italia: Amici di Maria De Filippi. Grazie a questo programma ha avuto modo di realizzare il sogno più grande della sua vita, è diventata una ballerina proprio come desiderava e, tra le mura di quello studio, ha anche trovato l’amore: Sangiovanni. In occasione della fine dell’anno, Giulia ha deciso di fare un augurio molto speciale.

Giulia Stabile e gli auguri per il 2022: record di likes

