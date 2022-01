Gratta e Vinci record, esce per comprare il latte ai figli e torna milionario

Gratta e Vinci regala un capodanno da record. Un biglietto della lotteria comprato per caso ed un ritorno a casa, per il papà, che non avrebbe mai immaginato

Tentare la fortuna è quello che fanno in molti. Come si suol dire “Tentar non nuoce” e ogni tanto la fortuna bacia davvero qualcuno. Le vincite ai Gratta e Vinci non sono poi così sporadiche e molte volte arrivano proprio a chi ne ha bisogno cambiando per sempre la vita delle persone.

L’ultimo episodio arriva dalla Virginia e riguarda un giovane papà che, uscito per comprare il latte ai suoi piccoli, è tornato a casa con una vincita record.

Gratta e Vinci, un milione di euro in Virginia

In Italia è difficile vedere i volti dei vincitori dei Gratta e Vinci, in America invece la foto del papà vincitore ha fatto il giro del continente ed è arrivata anche qui in Italia. Il fortunato vincitore è, infatti, Dennis Willoughby, 31enne di North Chesterfield, in Virginia, che si è lasciato immortalare con il mega assegno, finto, della sua vincita.

Un milione di dollari la vittoria che ha cambiato la sua vita e quella della sua famiglia. Tutto questo con un biglietto della lotteria acquistato per caso. Lo scorso 29 dicembre, infatti, era uscito per comprare del latte al cioccolato, una voglia che avevano i suoi piccoli e che il papà ha voluto accontentare.

Nel supermarket della catena 7-Eleven oltre al latte, il 31enne ha comprato anche un Gratta e Vinci della lotteria dello stato del Virginia ed incredulo si è ritrovato ricco aggiudicandosi il premio denominato “Platinum Jackpot”.

Un’uscita del tutto fortunata per il giovane papà che è stato la seconda persona in assoluto ad essersi aggiudicato questo tipo di premio. Le probabilità sono, infatti, bassissime, una su 1.632.000 come hanno spiegato i funzionari della lotteria del Virginia che hanno prospettato a Dennis due possibilità per la riscossione del premio.

Pagamenti annuali, per 30 anni, per riscuotere la somma oppure un pagamento in contanti pari a 640.205 dollari, al lordo delle tasse, una tandum. Il papà ha scelto la seconda opzione festeggiando un capodanno che mai dimenticherà nella sua vita.