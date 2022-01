Esordisce senza riserve la sensuale showgirl Guendalina Tavassi, l’alba di questo 2022 ha per lei “l’oro in bocca”… E che dimostrazione!

L’influencer, opinionista e soubrette classe 1986, Guendalina Tavassi, sembrerebbe essere risorta come una storica e seducente fenice a seguito delle sue non particolarmente felici questioni amorose vissute nel corso di questo appena conclusosi, ed assai difficoltoso, 2021. Il nuovo anno però, fortunatamente, sembra giungere portando con sé un brillante augurio per la showgirl di origini romane.

Dagli esordi sul piccolo schermo, segnati dalla sua partecipazione al reality ancora in auge del “Grande Fratello“, alla sua ad oggi ingente popolarità, Guendalina vorrà rivolgere il suo pensiero colmo di speranza allo scoccare della mezzanotte. E cogliendo l’occasione per rivelarsi, agli occhi del suo pubblico, come un più che vizioso: “spettacolo della natura“.

“Che dire… Imperiale…” Guendalina Tavassi insaziabile, la scollatura è al limite della legalità – FOTO

