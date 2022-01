La famosa showgirl Matilde Brandi, oggi madre di due bambine, in passato aveva avuto una storia d’amore molto chiacchierata con l’attore Paolo Calissano. Tra i due è finita molto tempo fa ma il perchè non è mai stato chiarito

Showgirl con un’enorme passione per la danza, Matilde Brandi è conosciuta e ricordata da tutti per le sue numerose partecipazioni passate all’interno del programma Buona Domenica, dove incantava il suo pubblico con fantastiche coreografie. In passato Matilde aveva avuto una relazione amorosa con l’attore Paolo Calissano, relazione che aveva suscitato molto scalpore e di cui non sono mai state chiarite le cause della successiva rottura. Paolo Calissano è venuto a mancare pochi giorni fa e adesso la loro storia tona a galla.

E’ morto paolo Calissano. Torna a galla la relazione con Matilde Brandi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

L’attore Paolo Calissano è stato trovato senza vita nel suo appartamento il 30 dicembre 2021. Una morte inaspettata che ha lasciato sconvolto tutto il mondo dello spettacolo e tutti coloro che volevano bene a Paolo. Torna così alla ribalta anche il rapporto passato con la Brandi.

La loro storia risale al 2002 e durò solamente un anno, non furono mai chiarite le cause della rottura ma la loro storia è stata una storia davvero molto chiacchierata che, all’epoca, sollevò un vero e proprio polverone mediatico. I due erano erano infatti entrambi impegnati in altre relazioni al momento dell’incontro. Calissano ruppe con la Salvemini, Matilde Brandi invece lasciò Mirko Sandoni proprio per intraprendere una relazione con Paolo. Un vero e proprio scandalo che fece finire la nuova coppia su tutti i giornali. Un rapporto forte e concreto quello tra i due, Matilde Brandi arrivò a lasciare tutto pur di seguire il suo nuovo amore. Proprio per questi motivi, quando i due decisero di lasciarsi, fu un colpo per tutti, una rottura inaspettata, le cui cause non furono mai chiarite del tutto.

Dopo la rottura l’attore dovette affrontare un periodo molto duro che segnò inevitabilmente la sua vita. Adesso la notizia della morte improvvisa lascia tutti senza parole.