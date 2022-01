Sembra che nella coppia ci sia aria di separazione, le foto di Michelle assieme a Serena Autieri lasciano perplessi i fan.

Prima il Natale con la figlia Aurora e la madre Ineke, poi lo spostamento immediato in Alta Badia, presso il Lagació Hotel Mountain Residence, un rifugio immerso nella natura a circa 1500 metri sul livello del mare.

La showgirl si sta godendo le giornate quindi all’insegna del relax, bagni di fieno, terme, escursioni ad alta quota e sciate anche la mattina presto il primo giorno dell’anno. Lusso puro visto che le camere di questa location incredibile arrivano anche a 1170 euro a notte per due persone.

Michelle Hunziker però al momento non sembra stia dividendo la camera con nessuno, mentre infatti Serena Autieri si trova in compagnia del marito, la conduttrice pare essere sola senza Tommaso Trussardi con cui non si è fatta vedere né il 25, né tantomeno per il Cenone di San Silvestro. I fan sono insospettiti, che succede tra di loro?

Michelle Hunziker addio a Tommaso?

Non si capisce esattamente cosa stia accadendo nella vita della showgirl svizzera. Sempre molto attiva sui social in questi anni ha aggiornato con assiduità i fan riguardo cambiamenti della sua vita lavorativa e privata, ed è proprio questa falla del rapporto con Tommaso che inizia a far preoccupare.

Dopo le nozze nel 2014 e la nascita delle figlie Sole e Celeste si sono mostrati come una delle coppie più belle e affiatate di tutto lo showbiz. L’imprenditore sembra però scomparso dalla vita di Michelle ormai dall’estate scorsa quando le foto insieme si sono fatte sempre più rare e lei ha smesso di nominarlo nelle stories, senza neppure nessun hashtag riferito a lui e all’amore.

Anche l’anniversario di matrimonio avvenuto il 10 ottobre è stato fatto passare in sordina, silenzio massimo su ciò che sta accadendo tra di loro. Neppure nel profilo social di Aurora nessun indizio a riguardo, probabilmente intimata dalla madre che le ha chiesto di tacere.

Durante il brindisi per il nuovo anno Michelle ha solo augurato ai fan di “brindare a se stessi”, un messaggio in codice facilmente interpretabile ma che sta facendo sempre più insospettire i fan della coppia preoccupati per loro.