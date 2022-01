Morgan. Dopo “Ballando con le stelle” si è avverata la profezia di Selvaggia Lucarelli

Morgan. L’ex leader dei Bluvertigo ha partecipato all’ultima edizione di “Ballando con le stelle”. Cosa accadrà nel suo imminente futuro

Si è conclusa recentemente la sedicesima edizione del talent show dedicato ai vip “Ballando con le stelle”. Il pubblico italiano ha potuto godere della performance strabiliante di un concorrente agguerrito che ha stupito per le sue doti inaspettate di provetto danzatore.

Stiamo parlando di Morgan, ex leader del gruppo Bluvertigo e in passato anche giudice di “X Factor”. Egli stesso vedeva stranamente la sua partecipazione al programma ritenendo di essere fuori dal suo contesto naturale. Tuttavia, tagliato fuori dall’ambito televisivo, ha cercato riscatto grazie ha l’opportunità concessa da Milly Carlucci.

Morgan. Le parole profetiche di Selvaggia Lucarelli troveranno conferma a breve

Milly Carlucci, dopo un breve break a conclusione di “Ballando con le stelle”, riprenderà come di consueto il timone del programma su Rai 1 “Il Cantante Mascherato”.

Il conto alla rovescia è già iniziato: rivedremo la presentatrice e i concorrenti nascosti dentro pittoresche maschere a partire da giorno 11 febbraio, all’indomani della fine del Festival di Sanremo.

Al momento sono stati confermati in giuria tre nomi celebri della passata edizione: Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. A quanto pare, quindi, non ritroveremo Costantino Della Gherardesca e Patty Pravo.

In Rai è stata sganciata una bomba perché a scendere prossimamente in campo sarà Morgan; torna finalmente ad occuparsi della sua principale passione, la musica.

Si va così a concretizzare la profezia di Selvaggia Lucarelli che, durante una puntata della scorsa edizione di “Ballando con le stelle”, gli disse: “Credo che per te ‘Ballando’ possa essere una specie di green pass per tutto il mondo dello spettacolo. Hai combinato un sacco di casini in giro, ma ora puoi farti perdonare tutto”.

Troveremo altri nomi che fanno già parte della squadra di Milly Carlucci come Simone Di Pasquale che prenderà il posto di Raimondo Todaro come coreografo e Sara Di Vaira che vestirà i panni di investigatrice a bordocampo.