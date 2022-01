“È finito nuda…”, Annalisa e il Capodanno che i fan non dimenticheranno: la FOTO bollente parla da sola

Annalisa e il Capodanno che i fan faranno fatica a dimenticare: l’ultimo scatto pubblicato dalla cantante è a dir poco spettacolare…

Già durante la serata di ieri, Annalisa Scarrone aveva contribuito a riscaldare la temperatura dei social network. Per il Capodanno 2021, che la cantante ha trascorso in diretta su Canale Cinque, il look dell’artista era davvero esagerato. La minigonna inguinale ha messo in mostra le gambe spettacolari della Scarrone, che non ha mancato di catalizzare le attenzioni degli utenti.

Quest’oggi, Annalisa ha deciso di fare il bis con una compilation destinata a raccogliere il boom di likes. La cantante, che ha dato un benvenuto del tutto speciale al 2022, si è mostrata in una veste succinta e sensualissima. Gli utenti stanno sommergendo il post di apprezzamenti…

Annalisa e il Capodanno che i fan non dimenticheranno: la FOTO bollente parla da sola

Per vederla, vai su Successivo