“L’ottava meraviglia del mondo”, fondoschiena atomico per la Gregoraci. Il VIDEO di spalle offre l’inquadratura migliore

Elisabetta Gregoraci non sembra riuscire a contenere la propria sensualità. La sua ultima compilation di Instagram la vede posare con un bikini a dir poco assurdo!

Le vacanze natalizie, per Elisabetta Gregoraci, non potrebbero trascorrere in maniera migliore. La conduttrice ed ex gieffina, partita alla volta di Malindi (Kenya) assieme a Nathan Falco e a Flavio Briatore, sta soggiornando presso il Billionaire Resort, di proprietà dell’ex marito. Un’occasione non solo per rilassarsi, ma anche per trascorrere dei momenti di intimità con la propria famiglia.

La Gregoraci, che vanta di un pubblico di seguaci in costante crescita, ne sta approfittando per sfoggiare le proprie curve atomiche anche in pieno inverno. Nell’osservare l’ultima fotogallery, l’occhio dei followers non poteva non lasciarsi attrarre dal video incluso: il fondoschiena di Elisabetta è una visuale che definire pazzesca è davvero poco…

Bikini atomico per la Gregoraci. Il VIDEO di spalle offre l’inquadratura migliore

