Passeggera positiva in volo si autoisola per 5 ore nella toilette dell’aereo

L’infetta ha effettuato un test-fai-da-te durante il volo da Chicago a Reykjavik: risultata positiva, la donna ha trascorso 5 ore nella toilette.

Sospetta di avere il coronavirus, fa un test-fai-da-te nel bagno, dove si autoisola in quarantena per tutto il volo. La bizzarra notizia è reale ed è successa questo lunedì 20 dicembre su un volo operato dalla compagnia islandese Icelandair. Scoprendo di essere effettivamente infetta da SARS-CoV-2, la passeggera ha deciso di autoisolarsi in volo, rinchiudendosi nella toilette dell’aereo per almeno 5 ore.

Positiva in volo, passeggera si autoisola nella toilette

“Ho fatto il test in bagno sull’aereo e in pochi secondi sono apparse due linee rosse”, ha testimoniato la passeggera risultata positiva al Covid-19. Infetta da SARS-CoV-2, la donna ha tuttavia preferito restare in bagno per autoisolarsi in quarantena per non mettere in pericolo la salute degli altri passeggeri. Invece di tornare al suo posto con la mascherina ben salda al viso, la donna ha deciso pertanto di rinchiudersi nella toilette dell’aereo e di condividere la bizzarra “esperienza” sui social networks. Stando a quanto riporta Today, Marisa Fotieo, insegnante del Michigan in viaggio verso Reykjavik, spiega di aver agito per cautela e per rispetto verso gli altri occupanti del velivolo.

“C’erano oltre 150 passeggeri su quel volo. La mia più grande paura era diffondere loro il virus.” La donna è stata poi soccorsa da una delle assistenti di volo della compagnia: “Si è assicurata che avessi tutto ciò di cui avevo bisogno per le restanti cinque ore, che si tratti di cibo, bevande, e si è costantemente informata sulla mia situazione.” Al suo arrivo in Islanda, la donna si è poi messa in autoisolamento in un hotel. Stando a quanto si apprende dalle fonti ufficiali, dall’esperienza del volo sembra essere nata un’intensa amicizia tra Marisa Fotieo e l’hostess che l’ha aiutata. L’assistente ha contattata più volte la docente per ricordarle la sua presenza in caso di bisogno in futuro, le ha inviato una cartolina di Natale e spedito dei fiori: un bel gesto in un periodo così buio e distante a causa del nuovo picco Omicron.

Marisa Fotieo ha raccontato la sua esperienza nel minuscolo bagno dell’aereo in un video TikTok che è ha più di 3 milioni di visualizzazioni.