Rosalinda Celentano dichiarazione senza precedenti su papà Adriano, fan increduli

La terzogenita del Molleggiato lo scorso maggio è stata intervistata da Francesca Fagnani nel programma “Belve”, quello che ha confessato è incredibile.

Lei è la terzogenita di Andriano Celentano e Claudia Mori, una vita intensa dove da sempre Rosalinda si è contraddistinta per il grande talento poliedrico nel canto – ricordiamo la sua partecipazione a Sanremo con ‘L’età dell’oro’ – e il debutto al cinema con ‘L’amore probabilmente’, ‘La setta dei dannati’ e ‘Il ragioniere della mafia’.

L’abbiamo anche vista calcare il palco di “Ballando con le stelle” assieme a Tinna Hoffmann dove ha dimostrato ancora una volta di essere una donna forte che riesce a superare ogni difficoltà, compresa la scoperta del tumore che ha vinto con grinta e tenacia.

In un’intervista rilasciata lo scorso maggio a “Belve”, Rosalinda non ha parlato solo del periodo buio legato alla malattia, ma anche del rapporto con suo padre.

Rosalinda Celentano ammette tutto: “Non amo nulla di lui”

La figlia di Adriano Celentano a Francesca Fagnani ha confidato di aver sofferto di depressione e di aver sperato molte volte di morire quando le è stato diagnosticato il tumore alle ovaie.

Un male terribile che l’ha costretta a rialzarsi molte volte per cercare di sopravvivere alla vita che si è accanita su di lei e la sua serenità. Oggi Rosalinda sta bene e può sorridere al futuro, scherzando anche sul rapporto con il padre che continua ad essere un marchio di identità nella sua crescita come artista a tutto tondo.

Interrogata dalla Fagnani su quale sia la canzone che più ama del padre, l’attrice ha risposto ridendo “Nessuna”. Affermazione che ha lasciato molto contraddetta la conduttrice che ha ripetuto la domanda per sicurezza, sentendosi però ribadire ancora una volta che “non ricorda nemmeno il titolo del brano di Adriano Celentano al quale è più legata”.

Rosalinda ha anche ammesso di odiare molto ‘Azzurro’, brano che più ha fatto conoscere il padre a livello mondiale. Non ha avuto paura a dichiarare che ama il padre ma non la sua musica, troppo antiquata per i suoi gusti.

Sui social dopo l’intervista però i fan si sono scatenati nei commenti sui social, forte una confessione come la sua che nonostante tutto vive della fortuna di Adriano: “Però con i suoi soldi sei cresciuta”, “Che tristezza…è assurdo”, “Rosalinda, ma sei normale?”. Lei si è scansata dal replicare, la sua opinione è indiscutibile.