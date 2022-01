Con l’avvicinarsi di febbraio, tanta la curiosità su chi affiancherà Amadeus nella conduzione di “Sanremo”. Spuntano novità inaspettate.

Curiosità, ansia e trepidazione. I fan non stanno più nella pelle nello scoprire chi condurrà “Sanremo” al fianco di Amadeus. Mancano due mesi al format e sono ancora tante le voci su probabili nomi: quello di Tommaso Paradiso ha catalizzato l’attenzione di recente, anche se poi è stato smentito come co-conduttore, essendo probabilmente solo un ospite speciale.

Da Alessia Marcuzzi a Elisa Isoardi, innumerevoli le ipotesi non ancora tuttavia confermate. Queste infatti secondo Dagospia non sarebbero presenti nella lista delle papabili showgirl al fianco del conduttore. A lasciare tutti senza fiato un possibile personaggio televisivo, tra i più amati negli ultimi anni.

Amadeus: quel personaggio al fianco a “Sanremo”, fan sbalorditi

Se anche per quest’anno Amadeus è alla guida di “Sanremo”, per la terza volta consecutiva, mentre in merito al co-conduttore sono ancora tanti i dubbi.

Tuttavia è emerso un possibile nome che ha spiazzato tutti: si tratterebbe dell’attore turco Can Yaman, tra i più amati negli ultimi anni. Un nome che in Italia non solo ha catturato il pubblico per il suo fascino e il suo talento, ma anche per la sua love story, molto tormentata, con Diletta Leotta, passata dalle nozze imminenti a una fine dolorosa.

L’accoppiata inaspettata darebbe vita a uno show dai toni giovanili e farebbe sicuramente gioire molte fan del bellissimo attore, il cui sguardo tiene sempre incollate le spettatrici agli schermi.

Tuttavia il mistero alleggia ancora intorno a chi sarà davvero il conduttore al fianco di Amadeus e le showgirl che con loro calcheranno il palco dell’Ariston.

Intanto l’unico conduttore certo si sta preparando per lo show di questa sera in occasione del Capodanno con il format “L’Anno che verrà”: si tratta della maratona televisiva targata Rai per fare compagnia a milioni di italiani nell’attesa del conto alla rovescia all’arrivo del 2022.