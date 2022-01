Cecilia Rodriguez ha emozionato i fan mostrandosi sui social in un momento di puro godimento. Subito è tripudio di like e commenti.

Emozioni all’insegna del romanticismo per Cecilia Rodriguez. La showgirl, modella e influencer argentina ha sciolto il web, condividendo attimi commoventi trascorsi in occasione di Capodanno.

La sorella di Belen ha infatti festeggiato al fianco di Ignazio Moser, con il quale compone una splendida coppia nata nel 2017 durante il “Grande Fratello Vip”. Da allora i due non si sono più lasciati, costruendo anno dopo anno un legame sempre più forte.

Negli ultimi giorni si sono diffuse indiscrezioni su una possibile dolce attesa per la coppia: una serie di indizi ha portato molti a pensare che nel nuovo anno la loro famiglia si allargherà. Durante il suo soggiorno in montagna infatti la showgirl è stata lontana da alcol, spa e sci, catalizzando l’attenzione anche con un sospetto mal di stomaco. Tanta la curiosità dei fan che per ora rimangono solo a fantasticare su un possibile baby Moser e Rodriguez.

Cecilia Rodriguez: momento emozionante, fan sciolti

