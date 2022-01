Lutto ad “Un Posto al Sole”. L’attrice in lacrime sui social

Un Posto al Sole, lutto per una delle protagoniste della soap opera. Ha fatto un post su Instagram in cui ha deciso di dedicare un ultimo ricordo a chi la segue

Come tendiamo spesso a ricordare, Un Posto al Sole è la soap opera napoletana più conosciuta in Italia e forse anche nel mondo. Oltre ad essere questo, è anche una grande famiglia… ma davvero, davvero grande. Nel corso di questi 25 anni ci sono stati tantissimi attori che sono entrati a far parte del cast, e ognuno di questi ha conoscenti o amici che fanno il loro stesso mestiere. Così è accaduto anche per Sara Ricci, l’attrice che interpreta il ruolo di Adele: infatti, nelle ultime ore, ha pubblicato un video dov’era in lacrime.

Un Posto al Sole, lutto per Sara Ricci: il ricordo di Paolo Calissano

Paolo Calissano, infatti, è stato trovato morto nel suo appartamento. Una scomparsa tragica che ha lasciato il segno in questi ultimi giorni, e Sara Ricci non è di certo una eccezione. Infatti, la nostra amatissima Adele, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram dove ha deciso di dedicare un ultimo pensiero al suo amico che ad oggi non c’è più. Un colpo davvero duro per chi lo conosceva e per chi lo ha amato quando era in vita.

“Una persona splendida con tante fragilità e tanto dolore anche se non gli mancava niente” lo saluta così per l’ultima volta Sara, omaggiando un grande attore ma anche quello che lei considerava un amico davvero molto leale ed importante.

Sono stati in molti a condividere con lei il pensiero ed il ricordo. Paolo è stato un attore davvero molto amato e che non verrà mai dimenticato dai suoi adorati fans.