“Uomini e Donne”, l’ex dama Isabella Ricci ha incontrato uno dei cavalieri più noti del parterre: “ogni volta mi lasci qualcosa”

Isabella Ricci è la dama del parterre che è maggiormente riuscita ad oscurare la personalità di Gemma Galgani. La donna, da molti etichettata come austera e impenetrabile, ha mostrato contro ogni previsione le proprie fragilità. Dopo essersi innamorata di Fabio, Isabella ha infatti deciso di abbandonare lo studio di Canale Cinque, accompagnata dal plauso unanime dei presenti.

In questi giorni di vacanza, la Ricci ne ha approfittato per far visita ad una persona a lei molto cara. Si tratta di un ex cavaliere del parterre di “Uomini e Donne”, con cui la dama aveva legato particolarmente. Le foto apparse sui social – con annesse dediche – sono la testimonianza del bene autentico che si è instaurato tra loro.

“Uomini e Donne”, gli ex protagonisti si ritrovano fuori: “ogni volta mi lasci qualcosa…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marcello Messina (@marcellomessinaofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Spettacolari”: Cecilia Rodriguez il bacio più travolgente, inizio 2022 nel segno di forte emozioni. Fan nel delirio – FOTO

Il cavaliere che Isabella Ricci ha incontrato negli scorsi giorni è proprio Marcello Messina. L’uomo, famoso per la sua storia d’amore con Ida Platano, aveva abbandonato il programma a seguito di un fortuito incontro. Grazie alla visibilità data dal dating show, infatti, Messina ha conosciuto la sua attuale fidanzata. Anche Isabella, in una delle ultime puntate della trasmissione, aveva lasciato lo studio mano nella mano con il suo Fabio.

In occasione delle festività, la Ricci e Messina si sono ritrovati, come dimostra lo scatto che l’ex cavaliere ha recentemente postato su Instagram. “È stato bello rivedersi…ogni volta mi lasci qualcosa in più…sei una Piacevole Conferma…tutta la Felicità di questo Mondo Amica mia“: queste le parole che Marcello ha dedicato ad Isabella.

I due, nel periodo trascorso insieme in trasmissione, si sono spesso e volentieri spalleggiati l’un l’altra. Entrambi, infatti, non sono riusciti a scampare alle critiche degli opinionisti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “È finito nuda…”, Annalisa e il Capodanno che i fan non dimenticheranno: la FOTO bollente parla da sola

Il pubblico è parso più che lieto di trovarli fianco a fianco. “Siete due splendide persone“, “Bellissima questa sana amicizia“: questi i commenti che hanno invaso il post di Marcello.