Uomini e Donne, Ida Platano ha un ex marito: il suo nome vi sconvolgerà

La dama più amata dai telespettatori del dating show ha un passato nascosto che nessuno conosce. Vi sveliamo il nome del suo ex marito.

Ida Platano è una delle dame di ‘‘Uomini e donne’‘ che ha fatto più parlare di sé per via del suo carattere frizzante e per i suoi flirt all’interno del programma di Maria De Filippi.

Ida è molto seguita anche su Instagram, ha più di 500mila followers con i quali condivide la sua quotidianità e gli scatti più belli.

Tuttavia l’ex corteggiatrice nasconde un passato misterioso che noi ora vi sveliamo.

Il passato misterioso della dama più amata di ”Uomini e donne”

Ida Platano all’interno del programma condotto da Maria De Filippi, ha conosciuto uno dei suoi più grandi amori: si tratta di Riccardo Guarnieri con il quale è stata fidanzata per diverso tempo. Con l’ex cavaliere stava anche per compiere il grande passo, tuttavia per Ida non si sarebbe trattato della prima volta.

La Platano, infatti, è già stata sposata quando era giovanissima. La donna all’epoca aveva solamente 18 anni quando convolò a nozze con il marito.

Era il 2000 e per amore Ida si trasferì anche al Nord, da quel matrimonio nacque il figlio Samuele.

La coppia si separò dopo qualche tempo e Ida ha continuato a crescere il suo piccolo da sola.

Oggi Ida è ancora in cerca del vero amore e spera di trovare finalmente la felicità, sempre all’interno del programma di Maria De Filippi così come sta facendo ancora la sua amica, la dama bianca, Gemma Galgani, che insieme a lei è una delle protagoniste più seguite in assoluto della trasmissione.