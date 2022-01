La bella conduttrice torinese ha pubblicato uno scatto che ha lasciato i followers esterrefatti. Bellezza e profondità tutto in una foto.

Elisa Isoardi ha voluto chiudere il 2021 e accogliere il nuovo anno con un post che sia un preludio ai migliori auguri.

Nella didascalia del post ha voluto scrivere a tutti i suoi fans queste parole: “Buon anno a tutti voi, che sia un anno dove la speranza possa diventare realtà, dove il rispetto sia la base di ogni azione, ricco d’amore e di voglia di guardare oltre”.

Parole forti e toccanti che non possono che essere state ben accolte dai numerosissimi utenti che le seguono con passione e che ricambiano l’augurio.

Elisa Isoardi e quello sguardo che incanta tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Le parole della bella conduttrice, ex compagna del leader della Lega, Matteo Salvini, sono state accompagnate da un primo piano che mette i brividi.

Un fascino da togliere il fiato, l’ex naufraga de ”L’Isola dei Famosi” si è lasciata immortalare mentre fissa un punto nel vuoto e nella profondità del suo sguardo lascia senza parole chiunque si imbatta sul suo profilo.

I fans della conduttrice si scatenano e la inondano di like e commenti di apprezzamento contraccambiando il messaggio di speranza che ha voluto lanciare.

Elisa Isoardi si augura che questo 2022 possa portarle la serenità e che possa permetterle di realizzare i suoi sogni. Anche se tutto tace riguardo la sua vita privata, il suo desiderio più grande resta quello di metter su famiglia. Tuttavia la conduttrice resta in attesa di un progetto lavorativo che al momento pare essere in stand by. Non ci resta che attendere di scoprire cosa le riserva questo nuovo anno sia dal punto di vista professionale che da quello sentimentale.