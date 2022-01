Novità riguardo la scomparsa di Ylenia Carrisi. La nuova pista porta a Santo Domingo, dove la donna potrebbe essersi sposata

Sono passati molti anni dalla scomparsa di Ylenia Carrisi, figlia di Romina Power e Albano Carrisi. La ragazza è scomparsa nel nulla nel lontano 1993 e da allora non si è mai più fatta viva. Tante le piste che negli anni sono state seguite ma non si è mai arrivato a nulla di concreto.

Ylenia Carrisi si è sposata. Ecco le novità

Ylenia Carrisi è scomparsa il 31 dicembre 1993, sono ormai passati 28 anni da allora e non di lei non si ha più avuto alcuna notizia. Si è infatti arrivati ormai a dichiararla morta nonostante non sia mai stato trovato nessun corpo. I genitori Albano e Romina non si sono mai davvero rassegnati alla perdita della figlia e hanno sempre seguito ogni possibile presunta pista che negli anni si è presentata loro. Mamma Romina in particolare, non si è mai persuasa della morte della figlia e continua a cercarla nella speranza che sia ancora viva.

A occuparsi della sparizione di Ylenia anche alcune emittenti televisive spagnole ed è infatti proprio dalla Spagna che arrivano le ultime novità a riguardo. La trasmissione spagnola Salvame ha ripreso l’indagine iniziata nel 2005 dalla giornalista Lydia Lozano. A quanto pare la giornalista sarebbe in contatto con una fonte anonima in grado di dimostrare che Ylenia abiti ormai da tempo a Santo Domingo. Durante una puntata di Salvame, dove era presente anche la giornalista, il conduttore Jorge Javier Vazquez ha rivelato in diretta la fonte anonima della reporter che è subito uscita dallo studio in lacrime.

La fonte anonima sarebbe Riccardo Zucchi, che ha rivelato di aver incontrato spesso Ylenia Carrisi e di poter affermare con certezza che la donna si trova a Sabto Domingo dove si è sposata. E’ stato mandato in onda un dialogo tra la Lozano e Zucchi. Sono sorti però grossi dubbi sull’attendibilità della fonte, in quanto si tratterebbe di un uomo che in passato girava intorno alla famiglia Carrisi. Si tratterebbe quindi di un caso mediatico montato dalla giornalista Lydia Lozano per ottenere visibilità.