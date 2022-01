Arriva un colpo di scena inaspettato sul futuro della carriera di Alessia Marcuzzi. Accade l’inaspettato.

Con il Capodanno alle porte non mancano i bilanci dell’anno passato. Per Alessia Marcuzzi il 2021 è stato contraddistinto da colpi di scena inaspettati, a cui se ne aggiunge uno nuovo che sembra dare il via al 2022 in un modo spiazzante.

La famosa conduttrice, conosciuta per la sua bellezza e il suo carisma, la scorsa estate aveva infatti sorpreso tutti lasciando gli schermi di Mediaset. Dopo 25 anni di collaborazione con l’emittente il suo rapporto con questa non è stato rinnovato.

Un accadimento che ha gettato i fan della presentatrice nello sconforto totale. In questi mesi hanno potuto comunque seguirla dalla sua seguitissima pagina Instagram, dove ha raccontato una nuova fase della sua vita: dalla televisione è passata al mondo dell’imprenditoria, dando vita a un suo brand di borse Made in Italy.

Oltre a questo è titolare anche di un marchio di cosmesi e tra i suoi programmi sembra rientrare l’apertura di un beautybar, un ibrido tra un salone di bellezza e una caffetteria, molto in voga a Parigi e Londra. Nel mentre il suo percorso nello spettacolo è rimasto fermo, ma sembra che con l’anno nuovo qualcosa possa cambiare.

Alessia Marcuzzi: colpo di scena grazie a Pier Silvio Berlusconi

Dopo cinque mesi lontana da Mediaset, per Alessia Marcuzzi sembra crearsi una nuova opportunità. Un colpo di scena con cui si smuoverebbero le acque per la conduttrice.

Secondo i rumors Pier Silvio Berlusconi avrebbe il sogno di vederla nuovamente alla guida de “Le Iene”, format in cui si è distinta con la sua chioma bionda e il suo temperamento travolgente.

Di diversa posizione sarebbe Davide Parenti che vorrebbe una nuova conduzione, per il ricambio generazionale della guida del format.

Con l’anno nuovo si scoprirà se la proposta sarà ufficializzata e se Alessia tornerà a calcare il set del format o si dedicherà solo alla sua nuova vita da imprenditrice.