Andrea Zenga, il regalo più bello dalla sua Rosalinda: “Auguri ragazzi, ci fate piangere” – FOTO

Nelle scorse ore, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno fatto ritorno a Milano, città in cui convivono ormai da tempo. La coppia, che si è conosciuta durante il “Gf Vip 5”, ha trascorso le vacanze natalizie ad Osimo, città di origine del figlio del portiere Walter. Giorni di festa ma anche di profondo dolore per i due, che hanno dovuto far fronte ad un evento inatteso: Rosalinda ha perso la sua amata nonna.

Andrea Zenga, che non lascia mai sola la fidanzata, le ha recentemente tributato una dedica social davvero emozionante. Con poche e semplici parole, il modello è riuscito a trasmettere tutto l’amore che prova per l’attrice.

Andrea Zenga, il regalo più bello dalla sua Rosalinda: “Auguri ragazzi” – FOTO

Andrea Zenga, mediante l’ultimo post pubblicato sulla sua pagina Instagram, ha voluto tributare a Rosalinda Cannavò una dedica a dir poco strappalacrime. Il personal trainer, con parole dense di significato, ha ringraziato il 2021 per avergli “fatto incontrare una persona meravigliosa“. Si tratta proprio della fidanzata conosciuta all’interno del “Grande Fratello Vip”, dalla quale il modello non si separa mai.

In seguito, Zenga ne ha approfittato per fare il punto della situazione sull’anno appena trascorso. Un anno che, a detta dell’ex gieffino, è stato ricco di successi e di esperienze indimenticabili, che lo hanno portato a maturare e a divenire una persona completamente diversa nel giro di poco tempo.

I seguaci della coppia, rimasti di stucco di fronte alla commovente dedica, hanno rivolto a Rosalinda e ad Andrea i loro più autentici complimenti. “Auguri ragazzi, ci fate piangere“, “Buon anno a voi“, “Ci vuoi morti. Bellissimi“: queste le lusinghe degli oltre 500mila fan di Zenga.

La coppia, che sembra fare sul serio, è decisamente la più affiatata della scorsa edizione del “Gf Vip”. Non è da escludere che questo 2022 porti delle sconvolgenti novità nella vita dei due. I presupposti, nel caso specifico, ci sono tutti.