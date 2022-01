Arisa, la verità dietro la risposta data a Milly Carlucci: “L’ho fatto perché…”

La sua esperienza a “Ballando con le stelle” si è conclusa nel migliore dei modi, con la vittoria dell’edizione 2021. Ma cosa spinse Arisa ad accettare la proposta di Milly Carlucci?

L’ultima edizione del celebre show di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, si è conclusa sabato 18 dicembre e ha visto trionfare la cantautrice Arisa. In coppia con il maestro Vito Coppola -con il quale sembra essere nato qualcosa in più che una semplice partnership artistica- Arisa ha incantato pubblico e giuria. Un’esperienza che le ha donato grandi emozioni e le ha permesso di scoprire una passione inedita per la danza. Ma cosa spinse l’artista ad accettare, dopo anni di richieste, di partecipare al talent di Rai 1? A svelarlo è proprio lei.

Perché Arisa ha partecipato a Ballando con le Stelle: le parole della cantante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Per anni Milly Carlucci ha “corteggiato” Arisa, chiedendole di partecipare come concorrente a Ballando con le Stelle. La cantante ha tuttavia sempre risposto negativamente, in alcuni casi per impegni lavorativi, in altri perché non pensava fosse pronta o desiderasse prendere parte a un’esperienza simile.

Cosa ha fatto cambiare idea alla cantautrice? A rivelarlo è stata proprio lei durante un’intervista al Corriere, dove spiega quando ha deciso di lanciarsi in questo progetto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Chiara Ferragni, chi c’è dietro al suo grande successo: il nome che non ti aspetti

“Dopo aver fatto Amici, dove tutti ballavano, mi è venuto il desiderio“, ha dichiarato. Arisa ha infatti preso parte alla ventesima edizione del talent di Maria De Filippi in veste di insegnante di canto. Nel corso del programma è rimasta piuttosto affascinata dalla categoria ballo, tanto da essere spinta ad accettare la proposta dopo che il suo contratto con il programma Mediaset non venne rinnovato.

Nella trasmissione di Milly Carlucci Arisa ha scoperto una nuova passione, tanto da desiderare di continuare a esercitarsi anche ora che l’esperienza è terminata. Nel corso dell’intervista la cantante ha poi sottolineato il grande feeling creato con la conduttrice, che crede rappresenti “l’Italia più bella, umana e non sguaiata“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Mai smettere di sognare”, Bianca Guaccero mostra la sua parte più bella

Una chimica che appare piuttosto reciproca tanto che la presentatrice ha voluto richiamarla accanto a sé anche nella nuova edizione de Il Cantante Mascherato che prenderà il via venerdì 11 febbraio.