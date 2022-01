Aurora Ramazzotti, il tuo vestito tartan è il dolce inizio che tutte vogliamo

La giovanissima conduttrice televisiva Aurora Ramazzotti ha dato vita ad un dialogo sulla salute mentale indossando un evergreen in tartan: ci ha fatte riflettere da un lato e sognare dall’altro!

Un grandissimo classico che in realtà possiamo indossare ogni giorno: l’abito tartan è l’approccio casual che ci renderà chic in questo Inverno 2021-2022.

Stiamo parlando di un pattern avvistato con una certa frequenza durante le rappresentazioni dedicate a questa stagione. E’ stato un must have del periodo natalizio ma si prospetta essere un capo-rivoluzione per tutto il mondo del fashion in questo nuovo anno appena cominciato.

Non a caso, Aurora Ramazzotti indossa un abito lungo con stampa check verde e rosso: quasi non avrebbe bisogno di essere commentato. Uno spettacolo!

Aurora Ramazzotti e l’abito tartan: per questo 2022 si prospettano grandi rivoluzioni in fatto di fashion!

Il talk pensato da Aurora Ramazzotti in collaborazione con Freeda prende il nome di Blue Chats. Ha toccato un tema estremamente delicato: la salute mentale giovanile. Infatti, il 20 dicembre è stata trasmessa una puntata dal nome Holiday Blues che ha fatto riflettere tantissime persone riguardo la situazione angosciante che molti vivono in pre-festività.

L’icona della Gen Z ha considerato tematiche molto importanti come l’ansia da prestazione per le domande dei parenti e l’accettazione della propria condizione, smettendo di fingere gioia per l’arrivo del Natale.

Durante questo evento toccante, Aurora ha saputo da una parte far prendere consapevolezza su un fatto di cui si parla fin troppo poco, dall’altra ha sbalordito noi fashioniste con il suo outfit in-cre-di-bi-le!

Un look confortante, decisamente adatto alla situazione. Sa scaldare il cuore, molto più delle famose luminarie di dicembre.

Dalle tonalità rosso e verde scuro, l’abito lungo della giovane conduttrice Mediaset ha il colletto abbottonato e l’elastico delicato. E’ stato abbinato ad un trucco roseo, illuminato dal rossetto fucsia e un hairstyle particolarmente romantico con i boccoli.

Un tocco di gioiosa, delicata e dolce infantilità che fa sorridere e tornare alla mente teneri ricordi.

Certamente approvato: è in linea con le nuove tendenze 2022!