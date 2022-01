Barbara D’Urso si rilassa in questi ultimi giorni di pausa prima di tornare sul piccolo schermo, in ogni occasione sfoggia una foto

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più seguite dal pubblico italiano, molto attiva sui social, non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate. C’è chi la ama e chi la odia, ma lei non sembra preoccuparsi, come si suol dire: nel bene o nel male, purché se ne parli.

E così continua la sua carriera a testa alta, sempre pronta a mettersi in gioco e a vivere nuove esperienze. Il 2022, secondo alcune indiscrezioni, si prospetta un anno speciale per la presentatrice.

Barbara D’Urso, coccole e dolcezza: strepitosa – FOTO

Anche per le feste, Barbara D’Urso ha sfoggiato dei look unici ma si è anche concessa dei momenti di relax e dolcezza. Ha appena pubblicato degli scatti davanti al camino dove si è lasciata andare ad un outfit avvolgente: maglione e pantaloni.

Il sorriso non manca mai, la sensualità e l’eleganza fanno parte di lei che non si lascia scoraggiare da niente. Anzi starebbe già pensando a dei progetti futuri.

“Al calduccio, con il cuore” ha scritto sotto al post che è diventato virale ed ha conquistato più di diecimila like e tanti commenti come “Una vera star” e poi ancora “Torna a Pomeriggio 5…ci manchi”, poi qualcuno ironicamente scrive: “Passano gli anni, arriva un pandemia mondiale ma la D’Urso ci farà vedere sempre un occhio l’altro sempre coperto. Misteri”.

Quali saranno i prossimi progetti della D’Urso? Resterà a Canale 5 o è già proiettata su altri canali? Non ci resta che attendere nuovi dettagli al riguardo che non tarderanno ad arrivare. Nonostante l’età, la conduttrice non ha nessuna intenzione di mollare la presa e tra il pubblico c’è chi non riesce a fare a meno di lei.