Beatrice Valli stupisce tutti con un’immagine discutibile: “Giochiamoci questa FOTO”

Il suo nome è associato a quello del programma “Uomini e Donne” a cui ha partecipato appena 19enne per corteggiare il suo fidanzato attuale Marco Fantini. Modella e influencer Beatrice Valli è una mamma super felice di tre splendidi figli, Alessandro nato dalla storia con Nicolas Bovi, Bianca e Azzurra invece frutto dell’amore con Marco.

Beatrice oggi continua la sua vita da casalinga senza disdegnare collaborazioni con brand del lusso e di articoli di skincare che promuove attivamente nella sua pagina social dove conta 2,8 milioni di follower.

Giornate lente queste per lei ed il quasi marito (le nozze previste per il 2022), quindi ieri l’unico modo di evadere dal divano è stato quello di postare una foto sublime che ricorda l’estate appena conclusa.

Beatrice Valli crea scalpore, il suo fondoschiena è indimenticabile

“Giochiamoci questa foto oggi😜 In realtà sono come nella seconda foto, struccata e con la nebbia a Milano da 10 giorni 😅 #santorinigreece”.

Questo quanto scrive nella didascalia la bella Beatrice che mentre si trova stesa in pigiama sul divano di casa, vola con la mente a Santorini dove è stata recentemente. Lo scatto illegale la vede in bikini nero mentre si ritrae di schiena allo specchio con il fondoschiena curvo e perfetto.

Una visione celestiale visto che, come evidenziano i suoi follower, sfoggia una silhouette indimenticabile nonostante le tre gravidanze. Un paradiso in terra che ha mandato in iperventilazione oltre 85mila persone che hanno anche commentato all’unisono con la stessa considerazione.

“3 figli…per me sei la donna più bella del mondo!”, “Omg 😍 😍 😍 😍 😍 Fantini fortunato oooohhh”, “Che fisico dopo tre figli ❤️bellissima ❤️”, “(…) sei un buon esempio, famiglia felice e brava mamma (si vede dalla pazienza che hai con i tuoi figli) perciò sei un bel vedere in tutti i sensi! 🔥❤️