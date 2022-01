Beautiful, l’annuncio della Mediaset: dal 9 gennaio cambia tutto

Beautiful, dopo le puntate di inizio anno arriva l’annuncio della Mediaset: dal 9 gennaio cambia tutto.

La fine del 2021 ci ha lasciato con molte domande in sospeso: cosa succederà tra Eric e Quinn? E quale sarà la prossima mossa di Thomas? Zoe accetterà la proposta di matrimonio di Carter o si renderà conto che Zende è innamorato di lei? Per rispondere a queste e ad altre domande non ci resta che aspettare le puntate del nuovo anno.

Proprio negli ultimi giorni la Mediaset ha condiviso alcune informazioni riguardo alla nuova programmazione. Scopriamole insieme.

Beautiful, dal 9 gennaio cambia la programmazione

Sembra che i telespettatori di Beautiful debbano prepararsi a nuovi cambiamenti. Dopo le puntate di Capodanno e domenica 2 gennaio, la soap torna alle vecchie abitudini. Dal fine settimana di domenica 9 gennaio, Beautiful sarà sostituito dal pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. Salta dunque la puntata della domenica, mentre rimane incerta la programmazione del sabato. Con questo cambio di messa in onda si amplia ulteriormente la distanza tra la programmazione italiana e quella americana, già numerose puntate avanti alla nostra.

Cosa ci aspetta dunque in questo nuovo anno? Una risposta alla crisi matrimoniale di Eric e Quinn sembra la cosa più probabile. I due si allontaneranno e troveranno nuovi amori, ma non è detto che il destino non li rivoglia un’altra volta insieme. Colpo di scena anche per Thomas, che si ritroverà finalmente faccia a faccia con se stesso. Il ritorno in scena di Bridget ci rivelerà finalmente la causa della sua follia.

La trama che tuttavia ci terrà con il fiato sospeso sarà quella di Vinny: il ragazzo rimarrà coinvolto in un drammatico incidente che tingerà di giallo la serie. A rimanere coinvolti nell’intrigo saranno soprattutto Bill Spencer e suo figlio Liam.