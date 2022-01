Riassume tutto ciò che immaginiamo dell’Inverno 2021-2022 in fatto di fashion: la borsa Hermès di Belen Rodriguez si chiama Constance e sale in cima alle wishlist di stagione.

Anche Belen Rodriguez, come altri Vip (ne sa qualcosa Elisabetta Canalis!), ha scelto di trascorrere gli ultimi momenti del 2021 in montagna, insieme alla famiglia.

La conduttrice però non ha sfoggiato gli outfit che tutti si aspettavano: nessuna giacca da sci o stivale anti-neve. La bellissima modella argentina ci ha fatte innamorare dell’accessorio in assoluto più chic e desiderato del momento.

Non è né la Birkin, né la Kelly: la borsa Hermès di Belen Rodriguez prende il nome di Constance e va oltre le forme iconiche che caratterizzano le sue precedenti.

Come ci confermano le tendenze moda Inverno 2021-2022, l’ideale di borsa quest’anno prevede la tracolla. All’insegna del comfort, è pensata per lasciare il corpo femminile in assoluta libertà.

E così Belen ha deciso di scatenare un po’ di invidia e farci aggiornare le wishlist di stagione: immersa nella neve c’è proprio lei, il nostro più recente desiderio. Osserviamola da vicino…

Belen Rodriguez e la Constance: una borsa Hermès per realizzare tutti i nostri sogni di stile

La showgirl adottata dall’Italia (e dai cuori degli italiani) non ha mai nascosto il suo amore verso le borse di lusso. L’ultimo modello che avevamo avvistato tra le sue mani era stata una Chanel crossover. Adesso la ritroviamo con la chicca più ricercata dell’Inverno 2021.

E’ un vero e proprio gioiello ed è la sintesi della sensualità femminile: design iconico a cassetta, è realizzata con morbidissima pelle nera ed ha la “H” dorata a delineare la chiusura. Rigorosamente a tracolla, si regola la misura con i due passanti dorati.

In realtà, le fashioniste più attente sanno che questo modello Constance è stato lanciato per la primissima volta nel 1959. La “madre” della borsa di Belen prevedeva una forma rettangolare con angoli leggermente arrotondati. Nel corso del tempo, la maison ha realizzato diverse varianti pensando a tutto il target femminile che ama l’eleganza minimal. Oggi, il tesoro indossato da Belen durante il suo viaggio di Capodanno è uno dei più ambiti e ricercati: i collezionisti dichiarano che è ancora più difficile trovarla rispetto alla Birkin o alla Kelly.

E ancora una volta, notiamo come l’amatissima Belen Rodriguez abbia reso il suo stile molto semplice e minimale, puntando tutto su pochi capi e accessori ma di grandissimo spessore. Il suo effetto chic ci fa sognare e la conferma un’icona di stile molto seguita.

La borsa Hermès è la sintesi della trasformazione della showgirl: Belu sa come risplendere ed affascinare.