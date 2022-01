Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri hanno dato spettacolo, il video sta facendo il giro d’Italia e nessuno si sarebbe mai aspettato tutte queste “mazzate”.

Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri sono due chef stellati, il primo originario del Sud, napoletano verace dal carattere gioioso, il secondo è nordico, originario di Medicina (Emilia-Romagna) dalla personalità mite e pacata.

Sia Antonino che Bruno hanno fatto tantissima gavetta per scalare la vetta più alta del podio. Subito dopo le scuole superiori sono volati qua e la per il mondo in cerca di novità. Con l’esperienza hanno appreso tecniche all’avanguardia, scoperto gusti nuovi che hanno arricchito le loro creazioni.

Gli chef sono molto seguiti in televisione come sui social, nelle ultime ore un video sta facendo scalpore, i due se le danno di santa ragione.

Antonino e Bruno, è una guerra all’ultimo schiaffo

Protagonisti indiscussi di “MasterChef Italia”, insieme al collega Giorgio Locatelli, Antonino e Bruno animano le puntate del fortunato programma in onda su Sky e giunto alla sua undicesima edizione.

In queste ore sta girando sulla piattaforma Tik Tok un video, postato dallo chef Barbieri. Tra schiamazzi e risate è possibile vedere una sorta di lotta a corpo libero, Antonino serra i pugni e ne sferra uno a Barbieri, quest’ultimo reagisce con una pacca sulla spalla di Cannavacciuolo, l’epilogo ha del tragicomico.

Barbieri ha la peggio: “ Ajaaaa, mi frigge, che dolore alla mano” dice tra le risate generali, le spalle di Cannavacciuolo sono troppo grandi per chiunque, lo chef attutisce il colpo e senza volerlo ferisce (per modo di dire) l’amico.

In milioni hanno commentato il video, “Ci fate morire dal ridere” scrive qualcuno tra le emoticon generali, “Vai così Brunoooo” scrive qualcun altro incitando Barbieri.

Naturalmente il piccolo siparietto giocoso era tutto uno scherzo, Antonino e Bruno sono molto amici, da diversi anni collaborano insieme e la stima reciproca è molto profonda. Nello scheck manca chef Locatelli, ma sicuramente si sarà fatto tante risate con i colleghi durante le riprese.