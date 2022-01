Caterina Balivo, ‘cazzimma’ e fascino esplosivo: scollatura da panico – FOTO

Caterina Balivo sempre più affascinante, la conduttrice tv racconta un po’ di se stessa su Instagram con scatti da capogiro: che curve

Nel nuovo millennio, si è imposta come una dei volti più riconoscibili e amati del piccolo schermo e non solo. Caterina Balivo ha legato il suo nome a tanti programmi televisivi, diventando una delle conduttrici di punta della Rai, almeno fino a un po’ di tempo fa.

L’ex modella, terza a Miss Italia nel 1999 nell’edizione vinta da Manila Nazzaro, si è fatta strada a piccoli passi nel mondo dello spettacolo, ritagliandosi un posto speciale nel cuore dei telespettatori. Bellezza ma anche eleganza, professionalità, empatia con il pubblico, tutte queste le armi vincenti di Caterina. Ma non soltanto.

La 41enne napoletana ha rilasciato una intervista in cui ha raccontato un po’ di se stessa e svelando lati nascosti del suo carattere. Con una dichiarazione in particolare che fa sorridere ma che ci fa capire molto di lei.

Caterina Balivo, sorriso smagliante e un primo piano che toglie il respiro: lato A formidabile

Sul settimanale ‘Gente’, Caterina ha spiegato quale sia uno dei segreti del suo successo professionale, che parte da un preciso attributo caratteriale:

Sono determinata e ho la classica cazzimma napoletana. Da ragazza ne avevo molta di più, una grinta che mi ha fatto raggiungere gli obiettivi che mi prefissavo

C’è poi spazio per uno sprazzo di quella dolcezza che lascia trasparire e che la rende vicina al pubblico e ancora più irresistibile:

Poi sono diventata mamma e ogni figlio me ne ha tolta un pezzettino

Sono solo due estratti della sua intervista, che ha condiviso in un post su Instagram. Con un tris di scatti che lascia senza parole: Caterina sfoggia un sorriso radioso e un vestito elegantissimo, che regala una prospettiva in primo piano della sua scollatura, dettaglio che inevitabilmente viene molto gradito dai fan.

In pochi minuti fioccano i like e i commenti di incoraggiamento e approvazione di fan, colleghi e amici. Caterina è una delle beniamine assolute di Instagram, non a caso con quasi un milione e mezzo di followers.