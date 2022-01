Chiara Ferragni, avete mai visto il suo braccio destro? Si tratta di un uomo e prima d’ora nessuno mai lo aveva visto

Chiara Ferragni è la donna dei record, lo sappiamo. Non solo perché sui social ha un pubblico così vasto da far impallidire chiunque (quasi 26 milioni di follower) ma perché ha dimostrato la forza delle donne di costruirsi da sole e dal nulla. Oggi la Ferragni è una vera icona, non solo nella moda e nell’imprenditoria digitale e al femminile, ma anche come mamma e compagna, giovane che nonostante tutte le accortezze, è risultata positiva al Covid.

Ma dietro al suo grande successo, vi siete mai chiesti chi c’è? Si tratta di un nome che in pochissimi conoscono. Vi sveliamo chi è.

Chiara Ferragni, tutto sul suo braccio destro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Maria Damato (@fabiomariadamato)

Lui si chiama Fabio Maria Damato ed è il general manager di The Blonde Salad e di Chiara Ferragni Collection e quasi nessuno la conosceva prima di vedere la serie Amazon “The Ferragnez”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Fai invidia alle 20enni!”, Federica Panicucci in rosso è una bambola che incanta FOTO

È qui che Chiara Ferragni parla di lui, già nel secondo episodio, e lo presenta al suo pubblico non solo come suo grande amico ma come il suo “braccio destro, sinistro, tutto mi aiuta in qualsiasi attività lavorativa”.

Damato è un esperto di moda, nel suo passato c’è anche economia e giornalismo. Ha studiato, infatti, economia aziendale alla Bocconi di Milano, e ha portato la sua firma come fashion editor per Class Editor e per il Corriere della Sera, senza tralasciare diverse pubblicazioni per Amica e MF Fashion.

Dal 2017 la svolta, arriva nel team di The Blonde Salad, la società di Chiara Ferragni che prende il nome del suo blog, quello che l’ha lanciata e da allora insieme a lei è una continua ascesa. Damato è stato tra i produttori del film Chiara Ferragni Unposted e la mente di tutte le tappe della grande ascesa del brand della Ferragni facendo diventare l’occhio con le ciglia il più famoso al mondo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Beatrice Valli stupisce tutti con un’immagine discutibile: “Giochiamoci questa FOTO”

Damato inoltre ha vissuto da vicino anche tutta la storia d’amore della sua amica e Fedez, presente al loro matrimonio, si è occupato dell’organizzazione della festa di Vittoria scrivendo, per Chiara e la piccola, dolcissime parole. Basta guardare il suo profilo social, seguito da 33 mila follower, per vedere diverse foto insieme alla star del web e della moda.