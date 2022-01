Chiara Ferragni ha lasciato tutti di stucco, il gesto inaspettato ha mandato il web in delirio. Chi l’avrebbe mai detto.

E’ impossibile non seguire le vicende di casa Ferragnez, sono diventate una vera soap opera del web. Pensare di trascorrere un giorno senza seguire Chiara Ferragni e Fedez su Instagram o Tik Tok, è da folli.

L’influencer più famosa al mondo e suo marito sono riusciti a creare, anche se in maniera del tutto virtuale, una famiglia unita ed affiatata, sono milioni i follower affezionati. Negli ultimi giorni i fan sono stati con il fiato sospeso, Chiara e Fedez sono risultati positivi al covid-19. In queste ore abbiamo appreso che Chiara si è negativizzata, per Fedez c’è ancora da aspettare, ma tutto passerà in fretta e senza troppe conseguenze.

Per fortuna Leone e Vittoria stanno benissimo, non hanno contratto il virus e tengono, come sempre, in movimento mamma e papà. Nel frattempo un video esilarante sta facendo il giro del web, Chiara è una vera burlona.

“Chiaraaaa ma cosa fai?”, Fedez è senza parole e muore di paura

Su Tik Tok sta spopolando un video che riprende in pochi secondi le vicende di casa Ferragnez, sia Chiara che Fedez indossano la mascherina, poiché in quarantena. Nel video si nota come l’influencer sia una vera burlona, in molti hanno riso, il rapper un po’ meno.

Fedez si sta organizzando per trascorrere un po’ di tempo con i videogiochi, indossa una maschera facciale per giocare in 3d, Chiara quatta quatta gattona verso di lui e si palesa con un sonoro boommm.

Fedez preso alla sprovvista trema ed inizia ad imprecare contro la moglie che soddisfatta della riuscita del suo scherzo se la ride trastullandosi. In milioni hanno commentato il video, in moltissimi hanno riso (tramite emoticon) a crepapelle.

Nessuno l’avrebbe mai detto che Chiara fosse così burlona e che il suo mirino preferito fosse proprio il marito Fedez.

I Ferragnez sono vincenti perché mostrano momenti di straordinaria normalità, il web li adora proprio perché veri.