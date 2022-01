“Sono vivo grazie a questo”, clamoroso a “Pomeriggio 5”. Il noto conduttore sgancia la bomba

Clamoroso a “Pomeriggio 5”, il noto conduttore televisivo sgancia la bomba in diretta tv: “sono vivo grazie a questo”

“Pomeriggio 5 News” continua ad intrattenere gli affezionati telespettatori di Canale Cinque, in attesa del ritorno in grande stile di Barbara D’Urso. I fan di Simona Branchetti hanno a disposizione ancora una settimana di tempo per ammirare la loro beniamina all’opera. La conduttrice, la cui esperienza al TG5 l’ha resa una vera e propria maestra del palcoscenico, non ha certamente nulla da invidiare alla collega Barbara D’Urso.

Quest’oggi, durante il primo blocco della puntata, la Branchetti ha informato i telespettatori in merito ai recenti sviluppi relativi alla questione Covid. Per l’occasione, la presentatrice ha ospitato il professor Pier Luigi Lopalco, docente ordinario di Igiene presso l’Università di Pisa. Oltre ad aver raccolto la testimonianza dell’esperto, Simona ha dato voce anche ad un noto personaggio televisivo, che ha raccontato nei dettagli la propria esperienza con il Covid. Le sue parole hanno lasciato la Branchetti di sasso.

Ospiti del primo blocco di “Pomeriggio 5 News” sono stati il professor Pier Luigi Lopalco, docente ordinario di Igiene presso l’Università di Pisa, e Alessandro Cecchi Paone, noto giornalista e conduttore televisivo. I due, guidati dalle domande di Simona Branchetti, hanno contribuito a far luce sulla questione Covid, che nelle ultime settimane si è fatta parecchio spinosa. La variante Omicron, ormai predominante in Italia, sta obbligando migliaia di persone all’isolamento domiciliare.

A preoccupare sono anche i recenti festeggiamenti di Capodanno, che hanno contribuito ad allentare le restrizioni e ad abbassare la soglia di guardia. Alessandro Cecchi Paone, che ha descritto nei dettagli il proprio atteggiamento nei confronti del virus, si è mostrato lapidario. “Tutte le misure preventive che ho sempre adottato mi hanno fatto rimanere vivo” – ha osservato il noto giornalista – “Non ho festeggiato il Capodanno in quelle modalità non perché siano immorali, ma perché prive di cautela“.

A spalleggiare Cecchi Paone è intervenuto il professor Lopalco, che ha ribadito come certe immagini, trasmesse dai principali siti di informazione, non siano affatto rassicuranti. Le persone che, durante le festività natalizie, non hanno rispettato le restrizioni imposte dal Governo, starebbero rischiando grosso. “Disinfettarsi le mani, munirsi di mascherina, evitare certe situazioni… dovrebbero essere regole chiare“: questa l’osservazione pungente di Cecchi Paone.

L’esperto, facendo eco al giornalista, ha sottolineato la pericolosità di luoghi affollati come i centri commerciali: “sono posti in cui ci si può contagiare facilmente“. Grazie alle informazioni divulgate dagli ospiti, i telespettatori non possono più avere dubbi in merito a questo argomento: le precauzioni e la cautela sono le uniche regole da applicare in tempi di pandemia.

Prima di cambiare argomento, la Branchetti ha mostrato al pubblico la piccola Olivia, prima bambina nata nel 2022. I suoi genitori, Alessandra e Luca, hanno sconfitto il Covid proprio durante le ultime settimane della gestazione, ed ora godono di ottima salute.