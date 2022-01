Diana del Bufalo attaccata da tutti sui social dopo aver dichiarato di non aver fatto il vaccino. Finita soprattutto nel mirino di Selvaggia Lucarelli e Gabriele Parpiglia che non hanno avuto alcuna riserva

Sono passate solo poche ore dalla dichiarazione di Diana Del Bufalo che, attraverso i social ha confessato di non essersi mai sottoposta al vaccino anti covid in quanto ha “il cuore ballerino”. L’attrice ha affermato di aver solo seguito un consiglio medico. In brevissimo tempo la donna è stata sommersa di critiche ed insulti per la sua scelta no vax. In particolare a scagliarsi contro di lei sono stati la giornalista Selvaggia Lucarelli e il suo collega Gabriele Parpiglia.

Selvaggia Lucarelli e Gabriele Parpiglia attaccano Diana Del Bufalo: “Diana Delle Bufale”

Un duro attacco quello che i i due giornalisti hanno riservato alla Del Bufalo, entrambi hanno dedicato un lungo spazio alla questione, condividendo su Instagram alcuni post di Diana accompagnati dalla loro personale opinione a riguardo. Selvaggia Lucarelli ha ri-condiviso la storia della dichiarazione no vax di Diana commentandola con parole molto dure: “Vittimismo e cattiva informazione, questo sì che è un mix letale altro che vaccini. Stai attenta, cara Diana DELLE BUFALE. Non dare la colpa ai giornalisti.” La giornalista ha anche condiviso sul suo profilo un video in cui Diana Del Bufalo afferma che il vaccino non funziona.Gli stessi post sono stati condivisi anche da giornalista Gabriele Parpiglia che ha riservato alla Del Bufalo un trattamento anche peggiore di quello della Lucarelli. Parpiglia ha infatti insultato l’attrice per le sue affermazioni riguardo all’inefficienza dei vaccini, ricordandole che a lui il vaccino ha salvato la vita e accusandola di non rispettare i morti a causa del Covid e tutte le persone che si sono sacrificate

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele Parpiglia (@gabrieleparpiglia)

Il giornalista ha inoltre ricordato che Diana tra una settimana debutterà al Teatro Brancaccio con lo spettacolo Sette spose per sette fratelli ed ha espresso il suo sconcerto al riguardo: “Ora dico io: per entrare in teatro ci vuole da spettatore il super mega greenpass rinforzato e mascherina ovviamente fissa. E per Diana che recita? Non vale? No, questa me la dovete spiegare. Cioè il pubblico deve esser coperto e vaccinato affidandosi alla scienza. Chi recita cos’è? Un super eroe? Spero venga fatta chiarezza.”