Edoardo Leo “ci sono piovuti addosso…” il grande attore presenta la sua scelta più bella – FOTO

L’attore sui social ha ringraziato i fan per il supporto che gli stanno dando in questi giorni così importanti per lui e la sua carriera.

Classe 1972, attore, sceneggiatore e regista di successo. Edoardo Leo esordisce sul piccolo schermo interpretando Marcello in “Un medico in famiglia”, mentre il suo primo ruolo da protagonista nelle sale arriva nel 2004, con il film “Dentro la città”.

Da lì la sua carriera poi è decollata, bello e con occhi magnetici che catturano e fanno sognare chiunque lo guardi, ma anche poliedrico a seconda delle varie situazioni in cui si inserisce.

Per l’attore in questi giorni si sta realizzando l’ennesima soddisfazione personale, lui stesso ha voluto ringraziare i fan per il supporto costante che gli stanno dando anche per questa nuova scommessa che ha fatto con se stesso.

Edoardo Leo non ci crede, commozione pura dopo tanto lavoro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo Leo (@edoardoleo)

Dal 1 gennaio è disponibile su Sky Cinema e Now Tv il nuovo film di Edoardo Leo, ‘Lasciarsi un giorno a Roma’ che mette l’accento sul rapporto di coppia ed il suo lento ed inesorabile trascinarsi anche quando la storia non funziona più.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Il tuo corpo è fantastico” Eleonora Incardona ammalia i fans con un top striminzito: décolleté che straborda – FOTO

Si tratta di una co-produzione italo-spagnola Italian International Film – Neo Art Producciones con Vision Distribution. Qui Leo non è solo regista ma è anche impegnato nella parte del protagonista, accompagnato da Marta Nieto, Claudia Gerini e Stefano Fresi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Beatrice Valli stupisce tutti con un’immagine discutibile: “Giochiamoci questa FOTO”

Nel film due coppie quasi scoppiate cercano di recuperarsi ma alla fine scoprono che ogni cosa è ormai andata in frantumi e il loro provarci è solo ciò che si aspettano gli altri da loro. Edoardo dopo solo due giorni di uscita della pellicola ha tirato un bilancio rispetto ai commenti (positivi e negativi) che gli sono giunti dai suoi fan. Ha così voluto scrivere un posto Instagram per ringraziare tutti:

“Ci sono piovuti addosso così tanti commenti appassionati che era impossibile non bagnarsi. Grazie per le parole, le riflessioni, la grazia dei vostri complimenti, i pensieri post film, e anche per le critiche. E devo ringraziare chi ha scritto il film insieme a me @marcoboniniofficial sempre al mio fianco e @lisaric e #damianobrué”.

Molti i messaggi anche a margine di questo post: “Uffa però la fine 😔 comunque complimenti un film fantastico 💯”, “Film stupendo, realista, triste, ma anche allegro, emozionante, coinvolgente e vero...Molto vero. L’ultima frase…da brividi…”, “Film spettacolare, d’altronde da te Edoardo solo il meglio ci si può aspettare ❤️”.