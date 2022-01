Eleonora Incardona continua a pubblicare scatti favolosi su Instagram: la bella influencer sorprende tutti indossando un top super striminzito.

Eleonora Incardona è un nome molto conosciuto sui social network. La siciliana (nota anche per essere l’ex cognata di Diletta Leotta) vanta 529mila followers su Instagram: i suoi seguaci possono considerarsi molto fortunati dal momento che la classe 1991 posta ogni giorno contenuti piccanti e seducenti.

Questa sera, la nativa di Ragusa ha deciso di estasiare tutti postando una fotografia in cui indossa un micro top da infarto che copre decisamente ben poco. Emblematico anche il messaggio che ha scritto in didascalia: il suo corpo è perfetto e ha pochi eguali nel mondo.

Eleonora Incardona ammalia tutti con un micro top striminzito: che balcone!

Eleonora sta facendo sognare tutti con uno scatto rovente che ha condiviso qualche minuto fa sul suo profilo di Instagram. La bella influencer mette in mostra il suo lato A prorompente: il micro top che indossa è fin troppo striminzito e copre poco e niente. Il balcone è ben visibile e fa girare la testa ai numerosissimi ammiratori. Lo sfondo della fotografia è alquanto particolare: c’è un mare fantastico dotato di innumerevoli sfumature di azzurro.

“Abbi cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere“, ha scritto in didascalia la siciliana. Il suo corpo, in effetti, è un qualcosa di meraviglioso: la 30enne si prende cura di sé stessa allenandosi sempre con costanza. I risultati sono ben evidenti sul suo fisico strepitoso.

Il post ha raccolto 11mila likes e quasi 200 commenti. Gli utenti stanno inondando lo spazio dedicato ai commenti con complimenti di ogni tipo. “Il tuo corpo è fantastico”, “Quanta bellezza in una sola foto”, “Spettacolo”, “Che meraviglia”: questi sono soltanto alcuni degli apprezzamenti giunti all’immagine.