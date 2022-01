Un uomo di 37 anni è morto ieri pomeriggio dopo essersi schiantato in auto contro un muretto di recinzione di una casa a Martignana, frazione di Empoli.

Ancora incidenti mortali sulle strade del nostro Paese. Nel pomeriggio di ieri, un uomo di 37 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con la propria auto contro il muretto di un’abitazione lungo la strada provinciale 51 nel territorio di Martignana, frazione di Empoli. L’equipe medica giunta sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 37enne, sbalzato dall’abitacolo dopo l’impatto. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Municipale.

Empoli, auto contro il muretto di recinzione di una casa: uomo di 37 anni perde la vita

Un uomo è rimasto vittima di un terribile incidente verificatosi ieri pomeriggio, domenica 2 gennaio, lungo la strada provinciale 51 a Martignana, piccola frazione di Empoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Omicidio in pieno giorno: ragazzo ucciso a colpi d’arma da fuoco, grave l’amico

A perdere la vita Leonardo Guatteri, 37enne di Montespertoli. L’uomo, stando a quanto riporta Il Tirreno, stava percorrendo la strada alla guida della sua Hyundai Matiz, quando improvvisamente ha perso il controllo della vettura che, dopo aver sbandato, si è schiantata contro il muretto di recinzione di una casa. Un urto tremendo che ha fatto sbalzare fuori dal veicolo il conducente, finito sul ciglio della strada ad alcuni metri di distanza dall’auto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bambino di due anni muore annegato in mare: indagano i carabinieri

In pochi minuti, sul luogo del sinistro è arrivato lo staff medico del 118, allertato da alcuni automobilisti, a cui non è rimasto altro che constatare il decesso del 37enne: troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno condotto i rilievi di legge per determinare con esattezza la dinamica e le cause del tragico incidente. Da quanto emerso, scrivono i colleghi de Il Tirreno, pare essersi trattato di un’uscita di un incidente autonomo che non avrebbe coinvolto altri veicoli in transito.

Per permettere i rilievi e le operazioni di soccorso, il tratto interessato della provinciale è rimasto chiuso al traffico per alcune ore.