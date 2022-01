Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: tutta la verità sulla fine del loro amore

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono stati una coppia per ben 10 anni. Svelati i motivi della loro rottura e la smentita di un probabile riavvicinamento

Eros Ramazzotti: fiore all’occhiello del panorama musicale italiano e nostro orgoglio a livello internazionale. Il celebre cantante romano è sulla cresta dell’onda da quasi 40 anni. La sua carriera ha preso avvio con la partecipazione al “Festival di Castrocaro” ma è grazie al brano “Terra promessa” che portò al “Festival di Sanremo” del 1984 che esplose dirompente la sua fama.

La sua vita privata è stata oggetto della curiosità di milioni di fan. Com’è noto, è stato sposato con la celebre presentatrice e showgirl svizzera Michelle Hunziker, dalla quale ha avuto nel 1996 la figlia Aurora, oggi divenuta anche lei personaggio televisivo e gettonatissima influencer. Nel 2009 ha iniziato una relazione con la modella Marica Pellegrinelli. Scopriamo i retroscena della loro storia.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: perché si sono lasciati

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono conosciuti in occasione della manifestazione “Wind Music Awards” (oggi conosciuta come “SEAT Music Awards”).

Tra i due è esploso un colpo di fulmine; la modella aveva all’epoca 21 anni mentre Eros Ramazzotti aveva già tagliato il traguardo dei 46. Una differenza sostanziale di ben 25 anni che, purtroppo, a quanto pare alla lunga ha avuto il suo peso determinante.

Si sono sposati con rito civile a Milano nel 2014. Già tre anni prima avevano dato il benvenuto alla loro prima figlia insieme, la piccola Raffaela Maria. Nel 2015 è nato il loro secondo figlio, Gabrio Tullio. Sfortunatamente la relazione si è arenata nel 2019.

Secondo quanto dichiarato dalla stessa Marica Pellegrinelli sarebbe stato proprio il gap generazionale tra i due a decretare la fine. Era difficile condividere la quotidianità con un uomo di una fama così imponente e, sebbene i primi tempi trovasse divertente andare in tour in giro per il mondo con lui, in fin dei conti si sentiva spesso sola con i bambini.

“Finché i piccoli non hanno iniziato la scuola dell’obbligo, seguivo sempre Eros. Poi ho smesso e si è concluso anche il matrimonio” – ha dichiarato.

Secondo alcune indiscrezioni al momento Marica Pellegrinelli sarebbe impegnata in una nuova relazione con William Djoko, 37 anni, produttore e dj olandese. Smentite quindi le voci di un probabile ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti.