A pochi giorni dalla ripartenza il desiderio dei vertici sarebbe stato esaudito. La scelta sulla nuova conduttrice de “Le Iene” potrebbe essere quella definitiva.

Ad una settimana esatta dalla conclusione dell’ultimo appuntamento con la stagione 2021 firmata dalla trasmissione “Le Iene“, i progetti futuri potrebbero non tradire le aspettative dei suoi telespettatori. In auge dalla fine degli anni ’90, da sempre detentrice di ottimi ascolti e soprattutto con un crescendo alquanto promettente riscontrato in quest’ultima annualità, stando ora alla documentazione ufficiale sullo share, il programma Mediaset continua a vantare un importante primato. Il quale meriterebbe, prima della messa in onda del suo nuovo capitolo, l’attenzione dei vertici della rete.

A tal proposito i desideri di Pier Silvio Berlusconi, nelle ultime ore, sarebbero stati dunque resi pubblici con grande sorpresa per il pubblico della trasmissione diretta da Nicola Savino.

“Le Iene” grande ritorno alla conduzione: la scelta di Pier Silvio ricade su di lei, il nome

L’idea di partenza sarebbe stata quella di valutare l’ipotesi di fare un passo indietro in occasione della nuova stagione 2022. E, dunque, di dare la precedenza ad un personaggio che ha di gran lunga segnato la storia della trasmissione. Ad affiancare il già confermato showman toscano potrebbe tornare ad apparire, e con sempre maggior certezza, l’amata reginetta del format televisivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Edoardo Leo “ci sono piovuti addosso…” il grande attore presenta la sua scelta più bella – FOTO

A prendere le redini del programma nella novella stagione potrebbe essere perciò la stessa conduttrice romana Alessia Marcuzzi. Nonostante la sua recente scelta di non dedicarsi così assiduamente alle trasmissioni del piccolo schermo in quest’ultima annualità, ma di trascorrere più tempo con la sua famiglia e con attività di sponsor per brand di alta risonanza, ad oggi il volere della rete, quanto quello dei suoi fan, potrebbe essere da lei nuovamente assecondato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Mai smettere di sognare”, Bianca Guaccero mostra la sua parte più bella – FOTO

Mentre l’emozionante notizia continua a propagarsi in rete, non resterebbe che attendere al più presto la conferma ufficiale dagli autori della trasmissione. Quanto quella della diretta interessata.

Ad ogni modo, una decisione di questo tipo, non potrebbe che rivelarsi senza dubbio per tutti i suoi spettatori come quella di un gioioso ed oltremodo “grande ritorno“.