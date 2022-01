“Il Volo”, la tremenda verità su Piero Barone: “Lui lascia…”

Occhi puntati sui tre giovani de “Il Volo”: il trio dei record è amatissimo e ora Piero Barone esce allo scoperto e ammette tutto

Tutti i fan de Il Volo ieri sera saranno rimasti incollati alla tv, sintonizzati su Canale 5, per vedere il film “Un amore così grande”. Nel lavoro, infatti, hanno preso parte anche i tenori de Il Volo.

Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto sono stati tra i protagonisti della trama. A Verona, infatti, i tre cantanti insieme al loro manager hanno incontrato Vladimir, protagonista del film che, partito dalla Russia in cerca del padre, si confronterà con loro per via delle sue doti canore ed il manager del trio farà capire loro che Vladimir ha una voce mai sentita prima.

Insomma un altro tassello che va ad arricchire la loro ricca carriera, fatta di grandi palchi e collaborazioni che ora è passata anche attraverso la macchina da presa.

“Il Volo”, Piero Barone lo ha ammesso: “Io ancora no”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piero Barone Il Volo (@barone_piero)

Ma su Il Volo c’è una curiosità che non muore mai. I fan del trio di tenori muore dalla voglia di sapere particolari e dettagli sulla vita amorosa dei giovani. Molti apprezzati per le loro doti vocali, Gianluca, Ignazio e Pietro sono anche acclamatissimi dal pubblico femminile.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Edoardo Leo “ci sono piovuti addosso…” il grande attore presenta la sua scelta più bella – FOTO

Se Gianluca è uscito allo scoperto, dichiarando a tutti il suo amore per Eleonora, la nipote di Vittorio Storaro, lo stesso ha fatto Ignazio Boschetto con la sua fidanzato Ana Paula Guedes, ballerina brasiliana, alla quale ha regalato una magica dedica social, non si può dire però la stessa cosa di Piero Barone.

Se in passato proprio lui è stato protagonista del gossip prima per la sua relazione con la figlia di un noto uomo del calcio, Massimiliano Allegri e poi con alcune indiscrezioni che parlavano di una liaison con Veronica Ruggeri, inviata de “Le Iene”, oggi Piero è lontano da tutto questo.

Il tenore, infatti, sarebbe single in quanto probabilmente non ha trovato ancora la ragazza giusta. Quelle che erano state le sue “conquiste” sono state lasciate e messe nella scatola dei ricordi. Evidentemente per lui non è ancora arrivato il momento giusto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Tutti contro Diana Del Bufalo! Bufera social, da Selvaggia Lucarelli a Gabriele Parpiglia. Ecco cosa sta succedendo

Proprio in una delle ultime interviste realizzate dal trio, nello studio di “Verissimo”, Piero ha ammesso: “L’amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io ancora no”. Attesa dunque e speranza per Piero affinché arrivi la persona che gli rubi il cuore.