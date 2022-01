Laura Torrisi ha dovuto dire addio alla sua “ultima radice”. Nel cuore della notte, a distanza, piange di dolore per l’affetto più grande

Origini siciliane, colori mediterranei ed una bellezza che ha incantato tutti. Prima a Miss Italia dove si è classificata tra le finaliste e poi nel 2006 con la sua partecipazione al “Grande Fratello”. Laura Torrisi ha stregato tutti nella casa più spiata d’Italia e l’anno dopo anche l’attore e regista Leonardo Pieraccioni che l’ha voluta come protagonista del suo film e di cui si è innamorato perdutamente.

Da allora Laura di strada ne ha fatta con ruoli importanti sul piccolo schermo in fiction di grande successo da “L’onore e il rispetto” a “Le tre rose di Eva” ma c’è una cosa che non ha né dimenticato e né reciso, le radici con la sua terra e con la sua famiglia, la Sicilia, Catania e oggi vive il lutto più brutto.

Laura Torrisi, il triste addio e la FOTO che scioglie il cuore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Laura Torrisi ha dovuto dire addio, a distanza, alla sua dolce nonna. Un legame profondo era il suo che oggi la porta a vivere uno dei momenti più dolorosi della sua vita. Un dramma che l’ex di Pieraccioni ha condiviso con il suo popolo social con una dolce foto di quando era bambina.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Alessia Marcuzzi, colpo di scena inaspettato sulla sua carriera televisiva: proposta sbalorditiva

Uno scatto pieno di amore e di ricordi bellissimi che per lei rimarranno indelebili nella sua mente e nel suo cuore. Una foto in cui Laura era piccolissima, mano nella mano ai suoi nonni. Tutti e tre di schiena, felici e spensierati nella sua Catania in una giornata qualsiasi.

“L’ultima mia radice se n’è andata. Se avessi saputo che quella di un mese fa, sarebbe stata l’ultima volta che ti avrei visto, ti avrei stretta più forte”. Così inizia il lungo, doloroso ma delicato post che la Torrisi ha dedicato alla sua nonna.

“Più che per l’agonia, mi ha fatto male saperti sola nel momento della dipartita. Credo fermamente che fino all’ultimo momento, i nostri cari possano sentirci – ha precisato sottolineando come l’attrice trovi ingiusto che per via delle norme sul Covid i familiari non possano stare vicino ai defunti – Nessuno merita di morire da solo. Nessuno. Ti voglio bene nonna. Sei stata una nonna e bisnonna presente ed amorevole, anche nella distanza. Non lo dimenticherò mai. Corri ad abbracciare il nonno. (Anche per me)❤️”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “GF Vip” Manuel Bortuzzo vittima di uno scivolone: il web indignato VIDEO

Per la Torrisi un mare di affetto e di abbracci virtuali, anche se la notizia è arrivata nel cuore della notte. Commenti anche da molti volti noti come la sua conterranea Costanza Caracciolo, Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi e molti altri.